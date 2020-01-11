أخبار مصر | اليوم.. انطلاق الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ اليوم السبت، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية على "التابلت" من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما يخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان ورقيًا فى الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تشكيل غرفة مركزية فى ديوان عام الوزارة لمتابعة الامتحانات على مستوي جمهورية مصر العربية.

وأوضح نائب الوزير الدكتور رضا حجازى، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.