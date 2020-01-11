أخبار مصر | "الأعلى للإعلام": ارتفاع مؤشر حرية الرأي والتعبير في الصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام": ارتفاع مؤشر حرية الرأي والتعبير في الصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ارتفاعًا لمؤشر حرية الرأي والتعبير في معظم الصحف المصرية، بصورة واضحة، خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك ظهر بشكل واضح في موضوعات الرأي والمقالات والكاركاتير، وبشكل أقل في موضوعات التحقيقات والقصص الإخبارية.



جاء ذلك وفقًا للتقرير السنوي الثاني لحالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير خلال عام 2019، والذي يعده المجلس سنويًا، وانتهى المجلس من إعداد مسودته الأولى، وفي انتظار العرض عليه والموافقة خلال اجتماعه المقبل، لإصداره بشكل رسمي.



وتضمن التقرير ملاحظات لجنة الإعداد حول اختفاء ظاهرة العناوين الموحدة، وندرة عدد مقالات الرأي التي تكتبها المرأة المصرية، بالإضافة إلى تراجع في عدد الصحف التي تستعين بالكاريكاتير.