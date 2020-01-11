أخبار مصر | تعرف على مناطق التعبئة والتجنيد على مستوى محافظات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مناطق التعبئة والتجنيد على مستوى محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتشر مناطق التعبئة والتجنيد التابعة للقوات المسلحة على مستوى محافظات الجمهورية، لتغطي كافة المحافظات في ربوع مصر، تيسيرا على المواطنين والشباب الذين يتقدمون لمناطق التجنيد، للحصول على الخدمات التجنيدية من أذونات َتصريحات سفر إلى جانب التقدم للالتحاق بالدفعات التجنيدية المقررة وفقا لكل عام.

ونقدم لكم في الإنفوجراف التالي مناطق التعبئة والتجنيد على مستوى محافظات الجمهورية.