شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبدالدايم: القوافل الثقافية أحد مسارات نشر التنوير في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفعاليات الختامية للقافلة الثقافية والفكرية الثالثة بوديان جنوب سيناء والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، بحضور عدد من شيوخ القبائل والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقالت «عبدالدايم» إن قوافل الثقافة التي تنطلق إلى جنوب سيناء تأتى كأحد مسارات تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير في ربوع مصر، وتهدف إلى التأكيد على الهوية وغرس مبادئ الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة.

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وأشادت الوزيرة بنتاج القافلة التي أبرزت مواهب متميزة في مختلف المجالات الفنية والادبية، ووجهت بتنظيم زيارات لأبناء الوديان إلى مختلف أنحاء مصر لتعريفهم بتراث وحضارة الوطن وتحقيق فكرة دمج النشء مع أقرانهم لخلق مجتمع قوى ومتماسك.

من جانبه، ثمن «فودة» جهود وزارة الثقافة في نشر التنوير في ربوع الوطن، وأشار إلى مطالب أهالى جميع وديان جنوب سيناء بتنظيم قوافل ثقافية مماثلة تساهم في تشكيل الوعي، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الإبداعية بالمحافظة.

فيما أوضح «عواض» أن القافلة الثالثة من مشروع القوافل الثقافية بوديان (سبتة، مندر، الشرفا، طليحه، منحر الناقة، خريزه) في جنوب سيناء والتي نفذت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تضمنت انواع متعددة من الورش الفنية منها الحرف التقليدية والتراثية، تدوير خامات البيئة، فنون تشكيلية، التعبير الحركي والفنون التلقائية والموسيقى وشارك فيها الأطفال والسيدات محققة إقبالا كبيرا من أهالى هذه المناطق.