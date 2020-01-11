«الإنقاذ البحري» بالغردقة تطالب «النقل» بإلزام مراكب الصيد بتركيب GPS

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، وزارة النقل بإلزام مراكب الصيد والسياحة بتركيب GPS من خلال إصدار تعليمات لهيئة السلامة البحرية إلزام كل السفن البحرية مهما كان حجمها وضع شريحة لمعرفة موقعها حين تبحر لتحديد مكانها بنظام وإلزامهم بتركيب جهاز VHF للاتصال بحرا ومرتبط بالقمر الصناعى.
وأضاف «الطيب» أنه يجب تذليل العقبات من جانب هيئة السلامة البحرية في ترخيص الأجهزة التي تؤمن تواجد الأفراد في رحلات الصيد والسياحة.
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