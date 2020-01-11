شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي خلال افتتاح المعبد اليهودي: مصر بلد الحضارة والثقافة والديانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، خلال افتتاح المعبد اليهودي الياهو هانبي بالإسكندرية، عن اعتزازه وفخره بهذا اليوم الذي يعد يوما من أيام مصر الحقيقية التي تدرك وتؤكد على معنى وعمق العلاقات الإنسانية بين البشر، لافتا إلى مصر لا تفرق بين أبنائها باختلاف دياناتهم (مسلم ومسيحي ويهودي).

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وأشار «الفقي» إلى أن الاحتفال اليوم بتدشين هذا المعبد الذي عكفت وزارة السياحة والآثار على ترميمه هو برهان جديد على أن مصر هي دائما بلد الحضارة والثقافة والديانات، لافتا إلى أن مصر بدأت عمليات ترميم المعابد منذ عدة سنوات و«أن اليوم نعزز ذلك بافتتاح هذا الصرح القديم».

وأكد أن مصر على مر العصور لم تعرف التعصب والتشدد، مضيفا أن الوحدة الوطنية في مصر تعيش الآن أزهى عصورها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرس معاني الوحدة الوطنية بمصر.

وعلق على مشروع ترميم المعبداليهودى، قائلا: «مصر تبعث رسالة إلى العالم كله أنها مهد الحضارات والتسامح وقبول الآخر».