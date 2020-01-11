شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى العام بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للعام الدراسى ٢٠١٩ /٢٠٢٠، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث يؤدي طلاب مدارس إدارتي العريش وبئر العبد التعليميتين الامتحانات إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، فيما يؤدي طلاب مدارس باقي الإدارات التعليمية بالمحافظة وهي الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك».

وأكد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالي عدد طلبة الصف الثاني الثانوي العام يبلغ 3602 طالبًا وطالبة مقيدين في 29 مدرسة على مستوي الادارات التعليمية بالمحافظة، يؤدي منهم عدد 2391 طالبًا وطالبة الامتحان الكترونيًا بعدد 21 مدرسة بادارتي العريش وبئر العبدالتعليميتين، وعدد 1211 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان ورقيًا بعدد 8 مدارس في ادارات الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

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وأضاف وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوي العام وعددهم 3031 طالبًا وطالبة في 29 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية يؤدون الامتحانات ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك»..مشيرًا إلى أن الامتحانات الورقية والإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح «أوبن بوك» على مستوى الإدارات التعليمية الستة..محذرًا من دخول أي كتب خارجية أو مذكرات إلى اللجان.

وبدوره أكد حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على تجهيز وإعداد اللجان وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانت، وتذليل أي عقبات أمام الطلبة الممتحنين، وتلقي الشكاوي والإخطارات.

وأشار رضوان إلى توفير أتوبيسات لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش إلى لجان الامتحانات بالشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء والجهات المعنية.