الفنون التطبيقية بحلوان تنظم "ورش فنية" للأطفال والشباب خلال إجازة نصف العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتوره ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددَا من "الورش الفنية للأطفال والشباب خلال اجازة نصف العام الدراسى 2020"، حيث تقيم الكلية العديد من الورش الفنية التطبيقية اليومية الممتدة خلال إجازة نصف العام والتى يشرف عليها أساتذة فنانين متخصصين فى كل المجالات الفنية لجميع الفئات العمرية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان أمس الجمعة، تتضمن الدورة التدريبية مجموعة من الورش الفنية اليومية للديكوباج والتطريز بالخرز والصباغة والاركت والعقد والربط والرسم على الزلط والمعلقات النسجية والخزف وتصميم الحلى والتشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل والرسم على الزجاج وتشكيلات الجبس والرسم بالخير والكروشيه، وتصميم الأقنعة والمزايك.

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كما تتضمن الدورة التدريبية ورش ممتدة لتعليم الرسم وورش تصنيع الروبوت وورشة تصميم الشخصيات الكرتونية.

وأعلن البيان أنه على المتدربين الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية التواصل مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.

وعلى جانب آخر كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقى مع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بمقر وزارة الاتصالات، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمى، وذلك فى إطار خطة جامعة حلوان لتحقيق التطور التكنولوجى وتطبيق منظومة التحول الرقمى والبنية المعلوماتية، وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان حضر اللقاء من جانب الوزارة المهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمى، والمهندس رأفت هندى نائب الوزير لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية واللواء إيهاب صادق مستشار الوزير للعلاقات العامة والدكتور معتز طه مدير المكتب الفنى لوزير الاتصالات والمهندس أحمد حسين مدير المشروعات بقطاع التعليم والأستاذة رنا حنة من المكتب الفنى للوزير، ومن الجامعة حضر الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والمشروعات، والدكتور أحمد الجارحى عميد هندسة حلوان، والدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمى بالجامعة.