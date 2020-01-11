شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب 2ثانوى: استعينوا بالمراقب حال وجود مشكلة بالامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لطلاب الصف الثانى الثانوى للإجابة على كافة الاستفسارات المتكررة الخاصة بالامتحانات الالكترونية.

وأكدت الوزارة فى الفيديو، أنه على طلاب الثانى الثانوى مراجعة المنهج كله ليلة الامتحان، للتأكد من تغطية كافة مواضيعه، ثم التأكد من شحن جهاز التابلت شحنا كاملا، ولابد أن يكون التابلت متصلا بالواى فاى الموجود فى المدرسة، وللدخول صفحة الامتحان داخل اللجنة، يقوم الطالب بالضغط على أيقونة منصة الامتحان على الشاشة الرئيسية للتابلت.

وتابعت الوزارة: المدارس الثانوية تتولى مهمة توزيع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول على منصة الامتحان الالكتروني على كل طالب فى الصف الثانى الثانوى قبل الامتحان، ولابد أن يتأكد الطالب من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح لضمان الدخول على منصة الامتحان، وعلى الطالب أن يدخل بعد ذلك كود الجلسة المكون من 9 أرقام في موعد بداية الامتحان لتحميل الامتحان، علما بأن كل امتحان له كود خاص ومختلف عن باقي المواد.

وشددت الوزارة أنه فى حالة وجود أى مشكلة في تحميل الامتحان لابد من الاستعانة بالمراقب الموجود فى اللجنة لحل المشكلة.

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