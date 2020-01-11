التعليم لطلاب 2ثانوى: استعينوا بالمراقب حال وجود مشكلة بالامتحان الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لطلاب الصف الثانى الثانوى للإجابة على كافة الاستفسارات المتكررة الخاصة بالامتحانات الالكترونية.
وأكدت الوزارة فى الفيديو، أنه على طلاب الثانى الثانوى مراجعة المنهج كله ليلة الامتحان، للتأكد من تغطية كافة مواضيعه، ثم التأكد من شحن جهاز التابلت شحنا كاملا، ولابد أن يكون التابلت متصلا بالواى فاى الموجود فى المدرسة، وللدخول صفحة الامتحان داخل اللجنة، يقوم الطالب بالضغط على أيقونة منصة الامتحان على الشاشة الرئيسية للتابلت.
وتابعت الوزارة: المدارس الثانوية تتولى مهمة توزيع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول على منصة الامتحان الالكتروني على كل طالب فى الصف الثانى الثانوى قبل الامتحان، ولابد أن يتأكد الطالب من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح لضمان الدخول على منصة الامتحان، وعلى الطالب أن يدخل بعد ذلك كود الجلسة المكون من 9 أرقام في موعد بداية الامتحان لتحميل الامتحان، علما بأن كل امتحان له كود خاص ومختلف عن باقي المواد.
وشددت الوزارة أنه فى حالة وجود أى مشكلة في تحميل الامتحان لابد من الاستعانة بالمراقب الموجود فى اللجنة لحل المشكلة.
وتنطلق اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم، وليست هدف فى حد ذاته، والتعليم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقة النافعة، وهو الغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديد كل يوم.
كانت المدارس الثانوى أعلنت ضوابط عقد الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى، موضحة أنه يجب التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم، للتأكد من أن التكييف الخاص بغرف الشبكات يعمل بشكل جيد.
وأوضحت أنه فى حالة وجود أى عطل، الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية الامتحان الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.
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