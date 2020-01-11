صور.. توافد طلاب الصف الثانى الثانوى على لجان اختبار اللغة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل، توافد طلاب الصف الثانى الثانوى العام على لجان الامتحان بالمدارس الثانوى الحكومية والخاصة، استعدادا لأداء الاختبارات الإلكترونية فى مادة اللغة العربية والتى تنطلق فى التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، حيث اصطحب الطلاب أجهزة التابلت والكتاب المدرسى لكون الامتحان يعقد بنظام الأوبن بوك" الكتاب المفتوح".

فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية سلمت المدارس الثانوى أسئلة الامتحان التى يؤدى فيها الطلاب اختباراتهم ورقيا فى المدارس الخاصة غير الجاهزة والحكومية، موضحة أن هناك متابعة من الوزارة والمديريات من خلال غرف العمليات.

وتنطلق اليوم السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى.

ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم، امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية، ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى.