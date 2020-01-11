شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م

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وأشار ديوان البلاط السلطانى إلى أن "السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم فى الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربى والإسلامى والدولى قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما"، بحسب البيان.

فى السطور التالية أهم 5 معلومات عن السلطان هيثم بن طارق الذى خلف الراحل قابوس بن سعيد.

1- ولد فى عام 1954 لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.

2- ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

3- شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية.

4- عمل فى بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وعمل سابقًا فى وزارة الخارجية.

5- ترأس كل من المجالس الفخرى لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، جمعية الصداقة العمانية اليابانية، كما ترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010