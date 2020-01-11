شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكونات شبكة الكهرباء الذكية المنتظر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مكونات شبكة الكهرباء الذكية المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، وأهميتها فى سرعة اكتشاف الأعطال والمشاكل المفاجئة للشبكة، بما يضمن سرعة التحرك ومواجهة أى أعطال فى الشبكة الكهربائية، نشرح تفاصيلها من خلال السطور التالية:-







تعمل على اكتشاف أية اضطرابات أو مشاكل مفاجئة قد تتعرض لها الشبكة الكهربائية وتحديد مكانه بانتقائية ودقة عالية وخلال فترات قصيرة جداً ليتم معالجتها دون أن يؤثر ذلك على آداء الشبكة.







يتم استخدام أنظمة اتصالات متكاملة بغرض جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وذلك لضمان التحكم الكامل بأجزاء الشبكة ومراقبتها لتحقيق العمل الآمن والاستقرار الكامل دون حدوث مشاكل أو اضطرابات.





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تعمل هذه الأجهزة على قياس المتغيرات المختلفة على كل مكونات الشبكة وامدادها لمركز التحكم وذلك بهدف التوازن والتوافق بين الطلب والإمداد تفادياً لأي فصل غير متوقع.







لان الإنتاج من الطاقة المتجددة متغير وغير ثابت فلابد من الاحتياج إلى عملية تخزين الطاقة المنتجة لحين استخدامها بشكل موثوق بحيث يخفف من العبىء المتزايد على الشبكة العامة خاصة في أوقات ذروة الحمل.





- العدادات الذكية:-

تعتمد هذه العدادات على قياس الاستهلاك والمتغيرات الكهربائية وتزود مراكز التحكم بهذه القياسات والمتغيرات، كما أن لديها القدرة على فصل ووصل الأجهزة الكهربائية بشكل يساهم فى الحد من الاستهلاك الزائد، كما تمكنهم من السيطرة والتحكم بالأجهزة بوسائل اتصالات مختلفة وكل ذلك يساعد أيضا في الحماية من العبث بالاستهلاك غير القانوني.