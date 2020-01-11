لو حدثت لك مشكلة بسبب سوء الطقس.. أرقام غرف عمليات أحياء محافظة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع سوء الطقس واضطراب الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، طالبت محافظة القاهرة المواطنين بضرورة التواصل مع المحافظة من خلال غرف العمليات والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار للعمل على شفطها من خلال معدات الصرف الصحى بالقاهرة. وينشر الخليج 365 أرقام تليفونات غرفة عمليات الأحياء بمحافظة القاهرة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار والشكاوى. غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 - 23901236 غرفة عمليات حى المطرية 22508624 غرفة عمليات حى المرج 28702815 غرفة عمليات حى النزهة 26222334 غرفة عمليات حى السلام أول 22806304 غرفة عمليات حى السلام ثان 26570101 غرفة عمليات حى عين شمس 22982760 غرفة عمليات حى مدينة نصر شرق 23866244 غرفة عمليات حى مدينة نصر غرب 23866252 غرفة عمليات حى مصر الجديدة 26384242 غرفة عمليات حى الأزبكية 25764778 غرفة عمليات حى الموسكى 25922091 غرفة عمليات حى الوايلى 26822131 غرفة عمليات حى باب الشعرية 25890986 غرفة عمليات حى بولاق 27945206 غرفة عمليات حى عابدين23925076 غرفة عمليات حى غرب 27949119 غرفة عمليات حى منشاة ناصر 23418781 Advertisements غرفة عمليات حى وسط 24828578 غرفة عمليات حى 15 مايو 25517486 غرفة عمليات حى البساتين 27040090 غرفة عمليات حى التبين 27150080 غرفة عمليات حى الخليفة 23905109 غرفة عمليات حى السيدة زينب 23903903 غرفة عمليات حى المعادى 23580943 تليفون حى المعصرة 27093527 غرفة عمليات حى المقطم 28426873 غرفة عمليات حى حلوان 27074111 تليفون حى دار السلام 25272350 غرفة عمليات حى طرة 27012974 غرفة عمليات حى مصر القديمة 27414837 غرفة عمليات حى الزيتون 22846948 غرفة عمليات حى الساحل 24604865 غرفة عمليات حى الشرابية 26032772 غرفة عمليات حى الاميرية 26023399 غرفة عمليات حى الزاوية الحمراء 24243878 غرفة عمليات حى حدائق القبة 26032772 غرفة عمليات حى روض الفرج 24581879 غرفة عمليات حى شبرا 24607077

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