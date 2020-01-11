شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عمانية: هيثم بن طارق آل سعيد يؤدى اليمين القانونية سلطانا لعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الوطن العمانية إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

أعلن ديوان البلاط السلطاني وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، ليبرز موضوع من هو الخليفة المحتمل بضوء عدم تسميه السلطان الراحل لخليفة أو وجود وريث.

ودعا مجلس الدفاع في السلطنة العائلة الحاكمة لاختيار خليفته في ولاية الحكم، كما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة.

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ونصت المادة الخامسة بالدستور العماني على أن "نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركـي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عُمانيين مسلمين"