شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر ظهور لسلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

ويظهر في الفيديو السلطان قابوس، الذي فارق الحياة مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 80 عاما، خلال استقباله الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، في العاصمة العمانية مسقط.

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وجرى اللقاء في يوم 4 ديسمبر في قصر بيت البركة، وشكل حينها حدثا نادرا، إذ قلما يظهر السلطان قابوس في السنوات الأخيرة بسبب المرض.