شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر ظهور لسلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد ، حسبما نشرت روسيا اليوم .
ويظهر في الفيديو السلطان قابوس، الذي فارق الحياة مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 80 عاما، خلال استقباله الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، في العاصمة العمانية مسقط.
وجرى اللقاء في يوم 4 ديسمبر في قصر بيت البركة، وشكل حينها حدثا نادرا، إذ قلما يظهر السلطان قابوس في السنوات الأخيرة بسبب المرض.
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