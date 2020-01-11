شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق أمريكى على وفاة السلطان قابوس بن سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عُمان السلطان قابوس بن سعيد بأحد أعظم القادة في العالم، لافتة إلى أنه سيفتقد من قبل محبيه وأصدقائه، معبرة عن تعازيها للشعب العمانيين وذلك بعد إعلان السلطان العمانية وفاته، مساء الجمعة ، حسبما نشرت سى ان ان .

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في مسقط على صفحتها بتويتر، وقالت فيها: "صاحب الجلالة السلطان قابوس لن يفتقده الشعب العماني فحسب، بل سيفتقده كل أصدقائه ومحبيه حول العالم ومنهم أصدقائه في الولايات المتحدة الأمريكية. نقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسرة جلالة السلطان وشعب سلطنة عمان الصديق".

لقد شعرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن لنبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله. لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم - قائد ملهم لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن. قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه.

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ووصفت السفارة السلطان قابوس في تغريدة منفصلة بأنه "قائد ملهم" ومسؤول عن الازدهار في عُمان على مدى نصف القرن الماضي.

ويذكر أن مجلس الدفاع في السلطنة دعا العائلة الحاكمة لاختيار خليفته في ولاية الحكم، كما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، ويتعين على مجلس الأسرة الحاكمة أن يقرر من يخلف السلطان خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب، وفقا للدستور في السلطنة.