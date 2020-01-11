شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس .. كل ما تريد معرفته عن الراحل وإجراءات اختيار الوريث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية أعلن التلفزيون العمانى وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 80 عاما، ليخرج على الفور البلاط السلطاني في السلطنة، ويعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص، بدءا من اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وفور وفاة السلطان قابوس دعا أيضا مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وبحسب الدستور العمانى، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان قابوس وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان، ويُشترط فيمن يختار لولاية الحكم في عمان أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين".

يذكر أن هناك تقرير لصحيفة "Foreign Policy" الأمريكية، بعنوان "ظرف الخلافة العمانى"، والذي يتطرق إلى إجراءات خلافة السلطان قابوس ، قال الصحفي الأمريكي سايمون هندرسون، إن اسم الحاكم المقبل للسلطنة مكتوب على ورقة مخبأة في ظرف في القصر الملكي بالعاصمة مسقط، بالإضافة إلى ظرف آخر مخبأ في قصر ملكي بمدينة صلالة جنوبا ، حسبما نشرت سبوتنيك للأنباء.

وأضاف هندرسون أن: "الظرف الثاني يحوي الاسم نفسه الموجود بالظرف الأول، وسيتم اللجوء إليه في حال لم يتم إيجاده عند وفاة قابوس، مشيرا إلى أن كلا الاسمين هما خياران قابوس الأول والثاني لخليفته".

ويشير التقرير إلى أن هناك رواية أخرى تشير إلى أن الظرف الموجود بالقصر الملكي في مسقط يحوي اسما والظرف الثاني يحوي اسما آخر ، ويلفت التقرير إلى أنه عند وفاة قابوس، سيتم تشكيل مجلس من أقاربه لاختيار خليفته، وفي حال لم يتم الاتفاق على خيار طيلة 3 أيام ستتم الاستعانة بتلك الأظرف

نظام الحكم في سلطنة عُمان ملكي وراثي، حيث يكون سلطان عُمان، الذي يستلم الحكم بالوراثة، هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ويقود السلطات الحكومية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعتبر النظام الأساسي للسلطنة أو القانون الأسمى لها؛ من يخلف السلطان قابوس بن سعيد

وبما أن ليس هناك للسلطان قابوس أخ أو أبناء، وقد طلق زوجته بعد زواج لم يدم طويل، فوفقا للمادة السادسة من الدستور فإن مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثًا للعرش بعد أن يصبح شاغراً، في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب، لكن في حال فشل المجلس في التوصل إلى اتفاق، فإن مجلس الدفاع في البلاد، ورئيس المحكمة العليا، ورؤساء غرفتي المجلس الاستشاري سيفتحون معاً المظروف الأول الذي يحتوي على الاسم الذي اختاره قابوس، ثم الإشراف على عملية تولي الشخص الذي عينه.

هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، تلقى دروس المرحلتين الابتدائية والثانوية في صلالة، أرسله والده إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة سافوك.

تخرّج السلطان قابوس في أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية الملكية في بريطانيا، حيث أمضى فيها عامين وهي المدة المقررة للتدريب درس خـلالها العلوم العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم انضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية آنذاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكري، في تاريخ 23 يوليو من عام 1970، تولى السلطان قابوس الحكم خلفا لوالده .

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يعد السلطان قابوس ، هو السلطان الثامن لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد، التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد في عام 1741 والذي ما زالت ذكراه موضع احترام وإجلال في عمان كمحارب وإداري مستنير، نجح في توحيد البلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وتقلّد السلطان قابوس أغلب المناصب في عُمان، فهو سلطان البلاد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس البنك المركزي.

شرع السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم في تنفيذ مشاريع تنموية عديدة لرفع مستوى معيشة المواطن العماني، ففتح المدارس التي كانت ثلاث مدارس فقط في بداية عام 1970، وبنى المستشفيات التي كانت لا تزيد على مستشفيين فقط في مسقط وصلالة.

حصل السلطان قابوس على عدد من الجوائز أبرزها السلام الدولية، قلادة ترتيب إيزابيلا الكاثوليكية، فارس الصليب الأكبر من وسام القديس مايكل والقديس جورج، فارس الوسام الفيكتوري الملكي، وسام الصليب الأكبر من وسام جوقة الشرف، الوشاح الرفيع.



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