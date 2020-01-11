امتحان اللغة العربية واستئناف رحلات مصر للطيران إلى بغداد.. أخبار متوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يؤدي أكثر من مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات نصف العام للسنة الدراسية 2019 / 2020، في مادة اللغة العربية، كما تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم والتي نستعرضها في السطور التالية:

القاهرة.. يؤدي أكثر من مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات نصف العام للسنة الدراسية 2019 / 2020، في مادة اللغة العربية، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الامتحان ورقيًا، في الفترة المسائية بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان على "التابلت" في الفترة الصباحية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

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القاهرة.. تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية إلى العاصمة العراقية بغداد، على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولاً بأول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات.

أبو ظبي.. تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعات الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

موسكو.. تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث عدد من الملفات المهمة على الأجندة الدولية من بينها الأوضاع في سوريا وليبيا.

طوكيو.. يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زيارة تستغرق 5 أيام إلى عدة دول بالشرق الأوسط من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لإجراء محادثات مع قادتهم، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.