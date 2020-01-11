مسئولان بالزراعة والري يكشفان مراحل تطوير بحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، بضروةر تطوير باقي البحيرات على طريقة تطوير بحيرة المنزلة، الذى تعد أحد أهم البحيرات الطبيعية التى تمتلكها مصر، حيث عكفت الدولة المصرية على تحقيق أقصى استفادة من تلك البحيرات.

وقال الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الهيئة العامة للثروة السمكية أعدت الدراسات الفنية بالتعاون مع جهاز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجزء الفني يخص هيئة الثروة السمكية بالإضافة إلى عمليات المساعدة والتطهير بوحدات الهيئة.

وكان وزير الزراعة استعرض الوضع الراهن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال اجتماع الحكومة، وما شهدته من تطوير بهدف تعظيم عائد إنتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات، سواء من حيث الكم والنوعية ومراعاة الجودة البيئية.

وأضاف السيد، في تصريح خاص لمصراوى، أن الهيئة تنسق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 270 داخل المسطح المائي، وعمليات الإزالة تتمثل بالقضاء على الاقفاص السمكية والحد من التعديات على البحيرة.

وتابع أنه تم دراسة قاعية لمسطح المياه لتحقيق الأعماق المختلفة لمختلف أنواع الأسماك، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير بحيرة المنزلة وباقى البحيرات يتمثل فى تعظيم عائد إنتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات.

وتعد بحيرة المنزلة أهم البحيرات الطبيعية الداخلية بمصر على الإطلاق وأخصبها؛ حيث يتوفر لها أهم مقومات المربي السمكي الطبيعي لتوافر المواد الغذائية الطبيعية واعتدال المناخ طوال العام وتنتج ما يقرب من 48% من انتاج البحيرات الطبيعية. وكان لاتصالها بالبحر الأبيض من خلال الفتحات التي تسمح بتبادل المياه وتوازنها ودخول وخروج الأسماك ميزة ساعدت على وجود أفخر أنواع الأسماك.

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وقال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى، إن دور وزارة الرى فى تطوير بحيرة المنزلة يتمثل في تطوير مثلث الديبة، وهو عبارة عن قناة يبلغ عرضها 40 متر بتكلفة تصل 101 مليون جنيه، مشيرًا إلى متوسط ما تم تنفيذه من من العمليات الثلاثة في بحيرة المنزلة بلغ 70% والمتبقى 30 % يتم الانتهاء منه في 30 يونيو القادم.

وأضاف عبد الكريم، في تصريح خاص لمصراوي، أن المشروع التاني في بحيرة المنزلة هو تطهير كل من بوغازي الجميل 1 والجميل 2 بالإضافة لعمل 2 لسان بحري لكل بوغاز للتقليل من الترسيب وتغذية بحيرة المنزلة بكميات كبيرة ومتجددة، وتصل تكلفة هذه المشاريع الإجمالية إلى حوالي 100 مليون جنيه.

تابع: "تم إنجاز حوالي 80 % من مشروع بوغاز الجميل 1 أما مشروع بوغاز الجميل 2 فقد تم البدء فيه من شهر وانجاز حوالي 35 % من المشروع إلا أن سير العمل يتم بشكل جيد وسيتم الانتهاء من هذه المشاريع أيضا في 30 يونيو القادم،بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات تطهير 3 قنوات هم الصفارة والرطمة والبط للعمل على تجديد و زيادة سرعة توصيل المياه إلى بحيرة المنزلة

أشار إلى أنه استكمالا لتطوير بحيرة المنزلة تم إنجاز أعمال عاجلة لشرق حائط عزبة البرج بلغت تكلفتها 5 مليون تم تنفيذهم في مدة شهرين والانتهاء منهم قبل "نوة الشتاء" بطول يصل إلى 400 متر.

ولفت إلى أن هناك دراسة للقيام بأعمال حائط حماية لـ12 كيلومتر طولي في شرق عزبة البرج لحماية مساحة من البحيرة تبلغ أكثر من"4800 فدان"، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الحائط البحري حوالي ملياري جنيه.

وقال إن الحائط سيستغرق تنفيذه 3 سنوات وسيتم طرح أول مرحلة من المشروع بعد شهرين.