حدث ليلاً| وفاة السطان قابوس.. وإيران تعترف بقصف الطائرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

خبراء عن بيان الخارجية حول سد النهضة: "رسالة قوية.. وإثيوبيا تُهدر الوقت"

استنكرت مصر في بيان شديد اللهجة، مغالطات البيان الإثيوبي الأخير بشأن الاجتماع الوزاري لسد النهضة الذي عُقد اليومين الماضيين، رافضة بيان الجانب الإثيوبي جملة وتفصيلًا.

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بسبب تعنت إثيوبيا.. "الري": لم نحقق أي تقدم ملموس بشأن مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مصر مستمرة في مفاوضات سد النهضة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن هناك حرصا على تحقيق التوافق بشأن سنوات الملء واَليات تشغيل السد.

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"ليلة الامتحان".. وزير التعليم ينشر فيديو مبسط لطلاب الثانوية

يبدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في أداء امتحان اللغة العربية، صباح اليوم السبت.

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وكيل النواب عن بيان الخارجية الإثيوبية: يستفز مشاعر المصريين

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية، ردًا على بيان الخارجية الإثيوبية فيما يخص مفاوضات بناء سد النهضة، مؤكدًا أن بيان الخارجية المصرية شامل وقوي ويوضح حقائق مفاوضات سد النهضة والتعنت الإثيوبي في المفاوضات.

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نهرته فضربها بـ"كتر".. التحريات تكشف هوية متهم شرع في ذبح فتاة بالوراق

كشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات شروع شخص في ذبح فتاة بمنطقة الوراق، مساء الجمعة.

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إيران تعترف: الطائرة الأوكرانية المنكوبة قُصفت بطريق الخطأ

أعلن التليفزيون الإيراني أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت الأربعاء الماضي قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

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كندا تؤكد رغبتها في إجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة الأوكرانية

أكد وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسو ا فيليب شامبين على مطالب بلاده بإجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران والذي أسفر عن مقتل 57 مواطنا كنديا على الأقل.

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مجلس الدفاع العماني يدعو العائلة المالكة لاختيار خليفة السلطان قابوس

دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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روسيا: الجيش السوري أوقف عملياته العسكرية في إدلب أمس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أوقف عملياته العسكرية في إدلب الخميس، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا، لكن المسلحين في المنطقة واصلوا هجماتهم.

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بيلوسي: النواب يستعد لإرسال لائحة عزل ترامب إلى الشيوخ

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي الجمعة، إن المجلس يستعد لإرسال مواد لائحة عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل بعد فشله في تأمين أي تنازلات في محاكمة المجلس من جانب الجمهوريين.

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فوكس نيوز: ترامب يعتقد أن إيران كانت تستهدف 4 سفارات أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكري قاسم سليماني.

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الليبيون يتظاهرون ضد التدخل التركي أمام سفارة بلادهم في برلين

نظم أبناء الجالية الليبية في العاصمة الألمانية تظاهرة، الجمعة، أمام السفارة التركية في برلين نددوا فيها بتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ودعم المليشيات والإرهاب لتخريب البلاد.

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مصادر عسكرية ليبية تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

تمكنت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.

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تونس: أحزاب وكتل برلمانية تعلن عن جبهة موحدة بعد سقوط الحكومة المقترحة في البرلمان

أعلنت أحزاب وكتل برلمانية أمس الجمعة عن تكوين جبهة برلمانية غداة التصويت على اسقاط الحكومة المقترحة.

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