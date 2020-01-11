أخبار مصر | معلومات لا تعرفها عن "الحضانات الإيوائية" التابعة لـ"التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات لا تعرفها عن "الحضانات الإيوائية" التابعة لـ"التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمة ​دار الحضـانة الإيوائيــة، وهي مكان مناسب يعد إعدادًا خاصـًا يسمح بإيـداع ورعـاية الأطفــال مـن سن ( 2-6 ) سنوات من الجنسين ممن يحتاجون لهذه النوعية من الرعاية المتكاملة وفقًا لما تحدده اللائحـــة النموذجية للحضانات الإيوائية.

وكشفت الوزارة، أن الأطفال هم الفئة المستحقة من هذه الخدمة، ولكن من خلال عدة شروط، هي كالتالي:

1- أن يتراوح عمر الطفل بين السنتين والست سنوات.

2- أن يندرج تحت إحدى الفئات ( مجهولى النسب – الضاليــــن – اللذين يثبت من البحث الإجتماعي تعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الإجتماعيـة )

3- ألا يكون مصابًا بأحد الأمراض المعدية المؤثرة على صحة وسلامــــــــة الأطفال.

ولفتت إلى أن إجراءات الحصول على هذه الخدمة كالتالي:

- طلب من ولي أمر الطفل أو خطاب من الجهة المحولة مرفق به المستندات التالية:

أ)بالنسبة للأطفال المحولين من مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو أقسام ومراكز الشرطة أو النيابة المختصة، فيتم قبولهم وفقا للمستندات المؤيدة لذلك وتشتمل على:

-محضر الشرطة أو قرار النيابة المختصة الصادر بشأن الطفل.

- شهادة ميلاد الطفل المستخرجة بمعرفة الجهات المختصة.

- التقرير الطبي المعد وقت العثور على الطفل.

-تقرير طبي يتضمن الحالة الصحية عامة والخلو من الأمراض المعدية خاصة.

محضر تسليم وتسلم الطفل والمكاتبات المتعلقة بالطفل.



ب )بالنسبة للأطفال المحولين من مؤسسات أو هيئات إجتماعية، فيتم قبول الأطفال وفقا للمستندات التالية:

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

تقرير طبي شامل متضمنآ خلو الطفل من الأمراض المعدية.

- محضر تسليم وتسلم الطفل.

- جميع المستندات المتعلقة بالطفل والمؤيدة لقبول الطفل بالدار.



ج )بالنسبة للأطفال المتعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الطبيعية فيتم قبولهم وفقا للمستندات التالية:

- شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي منها.

-صورة من البطاقة العائلية لولى أمر الطفل.

-صور لجميع المستندات المؤيدة لقبول الطفل بالدار على أن يتم الإطلاع على أصول المستندات والتأشير على الصور بذلك.

-إقرار من ولى الأمر بقبول جميع تعليمات وتوجيهات الدار الخاصة برعاية الطفل.​

