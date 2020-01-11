شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية: «خطأ بشري غير مقصود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترفت إيران، السبت، بإسقاط الطائرة الإوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصا من جنسيات مختلفة، مؤكدة أنه خطأ بشري غير مقصود، وتوعدت بمحاسبة المسؤولين.

وقالت أركان القوات المسلحة الإيرانية، في بيان، إن "طائرة ركاب الخطوط الجوية الأوكرانية قد أصيبت عن غير قصد ودون قصد مما تسبب في مقتل مواطنين عزيزين وقتل عدد من الرعايا الأجانب".

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وأضافت أن "القوات المسلحة كانت على أعلى مستوى رداً على تهديدات الرئيس والقادة العسكريين الأمريكيين باستهداف عدد كبير من الأهداف في أراضي إيران الإسلامية في حالة حدوث زيادة غير مسبوقة في الحركة الجوية في المنطقة، مما زاد حساسية الدفاعات الجوية".

ولفت إلى أن "الرحلة رقم 2 من الخطوط الجوية الأوكرانية غادرت من مطار الخميني وكانت تحلق على مقربة من مركز عسكري حساس للحرس الثوري وهي على ارتفاع وشكل طائرة معادية، فتعرضت لقصف بطريق الخطأ، مما أسفر عن أسفها عن مقتل المواطنين الأعزاء وعدد من الرعايا الأجانب".

وتوعدت هيئة الأركان للجيش الإيراني، بإجراء تغييرات الكبيرة في العمليات التشغيلية في القوات المسلحة ستجعل من تكرار مثل هذه الحوادث غير ممكن.

وأشارت إلى أنه على الفور تم تقديم الجاني إلى المنظمة القضائية للقوات المسلحة للتعامل مع الأخطاء القانونية.