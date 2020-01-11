شكرا لقرائتكم خبر عن للمزارعين.. تعرف على طرق الرى وتسميد المحاصيل خلال سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"عددا من التوصيات الإرشادية والنشرات الفنية التى أوصت بها وزارة الزراعة المزارعين للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية للحفاظ المحصول الشتوى، وتفادى أية خسائر محتملة، وزيادة الإنتاج، خاصة طرق الرى والتسميد بعد سقوط الأمطار.

- للرى بالتنقيط بالأراضى الرملية تشغيل شبكة الرى لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار.

- للرى بالغمر التوقف تماماً عن عمليات الرى وتأجيل أى عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية.

- التأكد من جودة الصرف الزراعى بالأراضى المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وخاصة فى زراعات البطاطس والفراولة.

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-بالنسبة لأشجار الموالح فى هذا العمر لا يوجد تأثير على الثمار إلا فى حالة عدم صرف المياه وتجمعها فى الأرض تؤدى إلى التشقق والتساقط.

- للمحاصيل الأخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبى ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم.

- دفعة سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقنًا.

- ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر فى العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع ( رية سريعة قبل البرد مباشرة).اجراء رية سريعة "على الحامى أخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء ،و أهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع التى يجب على مزارعيها الحفاظ على الرطوبة الأرضية خلال موجة الصقيع القادمة ، منها محصول الطماطم اقل من 80 يوما، والبطاطس أقل من 70 يوما، والفراولة، والجوافة والموز ومانجو - بصل وثوم .