"تربية حلوان" تنظم مؤتمرا دوليا حول دور الفن فى تحسين حياة ذوى الاحتياجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان المؤتمر العلمى الدولى التاسع للكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و لدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويترأس المؤتمر الدكتور محمود حامد عميد الكلية، أمناء المؤتمر : الدكتور عصمت أباظة، والدكتورة مشيرة مطاوع، والأستاذ الدكتور عادل ثروت.

ويهدف المؤتمر الذى تنظمه جامعة حلوان إلى إظهار دور التربيه الفنية فى تعليم وبناء القيم الإيجابية وتنمية الكفاءات الشخصية، وإبراز دور الفن فى تحسين جودة حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توضيح دور الصناعات الابداعية والثقافية والحرف التراثية، تبنى شراكات فاعلة لتعليم الفنون، دعم دور الفن المعاصر، دعم الابتكار والابداع، الفن فى عصر التواصل الرقمي، وابراز دور الفن فى تنمية الوعى البيئي.

وبتضمن المؤتمر عددا من المحاور الهامة والتى تتمثل فى الثقافة والتراث والفنون لتعزيز جودة الحياة، الاتجاهات المعاصرة فى تعليم الفنون من أجل جودة الحياة والرفاه، الفن لتحقيق الرفاه الإنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة، الصناعات الإبداعية والثقافية والحرف التراثية جودة حياة، الفنون وقضايا البيئة وجودة الحياة، الفنون البصرية بين مفهوم المتغيرات الحضارية وجودة الحياة.

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ومن المقرر تقام فعاليات المؤتمر فى الفترة من 6 ابريل 2020 وحتى 8 ابريل 2020، بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.



وحددت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان أن يكون تسليم ابحاث المؤتمر بمقر كلية التربية الفنية بالزمالك، ويتم ملء استمارات المشاركة عبر الرابط:

http://bit.ly/artedu2020

وعلى جانب آخر أصدرت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث العدد الأول ( يناير 2020 ) من المجلة العلمية الدولية لكلية الفنون التطبيقية، " علوم التصميم والفنون التطبيقية " ليرى طريقه إلى النور كأول اصدار للمجلة وذلك تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية رئيسا للتحرير، والدكتور علا على هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مديرا للتحرير.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تصدر مجلة كلية الفنون التطبيقية مجلتها العلمية الدولية كل ستة أشهر بمعدل مرتين كل عام باللغتين العربية والإنجليزية ومحكمة دولياً من قبل محكمين على المستوى الدولى والاقليمى فى جميع ومختلف دول العالم .