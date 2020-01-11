شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر المصدرة لـ1250يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، ارتفاع شحنات عينات تحليل الخضر والفاكهة من قبل المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية لـ1250 عينة فى اليوم، لأول مرة بعد أدخال أجهزة جديدة للمعمل.

أكد الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أنه بعد إضافة وتركيب احدث أجهزة وتحليل للمعمل، زيادة شحنات تحليل الخضر والفاكهة إلى 1250 عينة يوميا لأول مرة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة قدرة المعمل لضمان سلامة الغذاء الحيوانى والنباتى سواء للتصدير أو للسوق المحلى والأمر الذى يسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية للخارج مما يدعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح " المرصفى "، أن دخول هذه الأجهزة للخدمة رفعت من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من عدة محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية، وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر ذلك إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى أن زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال العام الجارى، لتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم ،والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قامت بافتتاح تحديث وتطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، حيث يعد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أحد المعامل المرجعية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فى مجالات تحاليله والمعتمد من وكالة الاعتماد الفنلندية "FINAS" طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وهو المعمل المرجعى للإتحاد الإفريقى فى مجال تحليل "متبقيات المبيدات العناصر الثقيلة" فى الأغذية والأعلاف.