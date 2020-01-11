شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت وزارة الربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات كثيرة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والتى تستهدف التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس، التى تخطت الـ" 320 ألف معلم فى المدارس الحكومية.

الخليج 365 يقدم فى التقرير التالى آخر مستجدات المسابقة والخطوات التى استقرت عليها الوزارة فى 7 معلومات.

ـ إجراء الاختبار النفسى لثلاث مراحل من المعلمين تصل لقرابة 250 ألف معلم.

ـ تم البدء فى مخاطبة المرحلة الرابعة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020.

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ـ مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، وأن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.

ـ فحص شكاوى المعلمين بعد ظهور رسائل لهم بأن سنهم غير مناسب لوظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

ـ لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضى وتسير الوزارة وفقًا للخطوات التي أعُلن عنها.

ـ جميع المعلمين الذين اجتازوا مراحل البوابة بنجاح وتم توزيعهم على الوظائف المطلوبة، سيتم إرسال بريد إلكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال اجراءات التسكين، برجاء متابعة البريد الإلكترونى.

ـ إيقاف التسجيل مؤقتا على البوابة الإلكترونية للتوظيف اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يناير الجارى، على أن تتم إعادة فتحها بعد ذلك فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التى تم تقديمها حتى تاريخ غلق بابا التسجيل.