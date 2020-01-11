شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI بمشاركة 4 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جامعة عين شمس، اليوم السبت، افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، والدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي.

كما سيشهد الافتتاح الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الابحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبير دولى منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.

وقال الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، إن مركز أبحاث طب عين شمس يسعى لأن يكون مركزا رائدا فى البحث العلمى بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوى على 6 أقسام لأبحاث ما قبل الاكلينيكية، ابحاث الجينوم، ابحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزا معتمدا للأبحاث الاكلينيكية ووحدة لعلاج وابحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.

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وأضاف الدكتور هشام الغزالى مدير المركز أن المركز يحتوى ولأول مرة على بنكا حيويا للسرطان والذى يعد الأكبر فى المنطفة العربية، ويحتوى على أنسجة وعينات عضوية، ومايصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو 28 ألف مريض، و يطمح الباحثون من خلاله لمعرفة الخصائص الچينية لمرضى السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للادوية بما يسمى بالطب الشخصى.

ويرتبط المركز ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء فى مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد.

جدير بالذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.

ويشكل مجلس إدارة المركز من عدة علماء مصريين واجانب منهم: البروفيسور احمد كاسب رئيس وحدة اورام الكبد بمعهد MD اندرسون بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتور باسكال بوجول رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية، طارق الخولى رئيس مجلس إدارة بنك saib .