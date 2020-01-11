مجلس الدفاع الأعلى بعمان يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة قابوس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وكان التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية، قد أعلنا على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأكدت أن مراسم الجنازة تقام اليوم السبت.

وقال الديوان فى بيان رسمى: "إذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة"