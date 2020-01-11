أخبار مصر

مجلس الدفاع الأعلى بعمان يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة قابوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع الأعلى بعمان يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان  مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وكان التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية، قد أعلنا على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأكدت أن مراسم الجنازة تقام اليوم السبت.

مجلس الدفاع الأعلى بعمان (1)

وقال الديوان فى بيان رسمى: "إذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة"


وكان السلطان قابوس يعاني وعكة صحية منذ أشهر بدأ على إثرها رحلة طويلة من العلاج.

Advertisements

 

وقابوس من مواليد، وتلقي تعليمه حتي المرحلة الثانوية فى صلالة، ليسافر منذ عام 1958 إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة سافوك، ثم إلتحق في عام 1960 بأكاديمية ساندهيرت العسكرية الملكية،  حيث أمضى فيها عامين و هي المدة المقررة للتدريب درس خـلالها العلوم العسكرية.

 

وعاد قابوس الي السلطنة ،عام 1964ليتسلم السلطة من والده فى 23 يوليو 1970، من والده السلطان سعيد بن تيمور .

 

 


مجلس الدفاع الأعلى بعمان (2)
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدفاع الأعلى بعمان يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا