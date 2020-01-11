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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع الأعلى بعمان يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة قابوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.
وكان التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية، قد أعلنا على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأكدت أن مراسم الجنازة تقام اليوم السبت.
وقال الديوان فى بيان رسمى: "إذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة"
وكان السلطان قابوس يعاني وعكة صحية منذ أشهر بدأ على إثرها رحلة طويلة من العلاج.
وقابوس من مواليد، وتلقي تعليمه حتي المرحلة الثانوية فى صلالة، ليسافر منذ عام 1958 إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة سافوك، ثم إلتحق في عام 1960 بأكاديمية ساندهيرت العسكرية الملكية، حيث أمضى فيها عامين و هي المدة المقررة للتدريب درس خـلالها العلوم العسكرية.
وعاد قابوس الي السلطنة ،عام 1964ليتسلم السلطة من والده فى 23 يوليو 1970، من والده السلطان سعيد بن تيمور .
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