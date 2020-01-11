شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تستعد لافتتاح محطتى مترو النزهة وهشام بركات بالخط الثالث.. خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة النقل لافتتاح وتشغيل محطتى مترو النزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو خلال أيام، حيث تجرى حاليا أعمال التشطيبات بهما وتجارب واختبارات التشغيل، تمهيدا لتشغيل أول محطتين علويتين بالخط الثالث.

وقالت مصادر لليوم السابع، إنه مخطط الانتهاء من تنفيذ وافتتاح وتشغيل باقى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة قباء بجسر السويس حتى محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان نهاية يونيو المقبل.

وأضافت المصادر، أن محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية 100%.

يذكر أن محطة النزهة 1 تقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى عبارة عن كوبرى ممتد وهى محطات هشامبركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.