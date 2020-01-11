شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة إرشادية لأشجار المانجو مع بدء عملية التزهير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والنصائح التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ضمن برنامجها ( التوصيات الفنية الشهرية)، والخاصة بحدائق المانجو، بناء على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بمتابعة أشجار المانجو وهى كالأتى.

- تنظيم عملية التزهير خلال هذا الشهر وإزالة الشماريخ الزهرية المبكرة إن وجدت، وذلك بمجرد انتفاخ البراعم وذلك عن طريق القصف لمنع نقل الأمراض الفيروسية .

- التسميد يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الازوتى والبوتاسيوم كما يلى :

- الأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات يضاف 500 جم سلفات نشادر على دفعتين لكل شجرة تروى بالغمر او400 جم نترات نشادر لكل شجرة تروى بنظام التنقيط على 6ـ 8 دفعات بالسماد وكذلك يتم إضافة 250 جم سلفات بوتاسيوم + 250 جم كبريت زراعى / شجرة فى حالة الرى بالغمر قبل التزهير .

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- الأشجار المثمرة أكبر من 5 سنوات والتى تروى بالغمر فعند انتفاخ البراعم يتم إضافة الدفعة الأولى من الأسمدة الكيماوية بمعدل من 1 ـ 1.5 كجم سلفات نشادر + من 0.5 ـ 1 كجم سلفات بوتاسيوم، + 1/2 ـ1 كجم كبريت زراعى / شجرة حسب عمر الشجرة وحجمها .

3ـ فى حالة الأشجار التى تروى بالتنقيط يستخدم نترات النشادر على دفعات من 6 ـ 8 دفعات شهريا ويجب ألا يزيد تركيز السماد فى المحلول لمدة 0.5 جم / لتر وكمية السمــاد فى اليوم من 15 ـ 20 جم / شجرة .

4ـ يستخدم الفوسفور فى حالة الرى بالتنقيط فـى صورة حمض فوسفــوريك للعمــل علــى تنظيــف الشبكة بالإضافة لإمداد النباتات باحتياجها من الفوسفور وذلك بمعدل 1.5 لتر / فدان مرة أسبــــــــــوعيا.

5- تباعد فترات الرى بين الريات بحث يكون كل 15 يوم فى حالة عدم سقوط أمطار.