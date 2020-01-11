شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات يجب اتباعها حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء الخاص بك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك خطوات يجب اتباعها عند فقدان كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع، خاصة و أن الكثير من من المواطنين يتسائل عن الإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة فقدان الكارت، خاصة إذا لم يكن مسجلا باسمه ولا يوجد صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها :

1-يجب على المواطن المقيم فى الوحدة الذى لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

Advertisements

2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد ( عقد ملكية او عقد ايجار موثق).

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد فى نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التى كانت فى الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففى هذة الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة .

الجدير بالذكر أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية بلغ حتى الآن حوالى 8 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع تستهدف تركيب 28 مليونا و700 ألف عداد مسبوق الدفع.