شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: دراسة لتخطيط شبكة النقل بنهاية 2025 بتكلفة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم إعداد دراسة لتخطيط شبكة نقل الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية على مرحلتين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2022 وخطة طويلة المدى تنتهى عام 2025 وجارى توفير التمويلات الخاصة بالخطة ، موكداً أنه يتم تحديث الخط بشكل سنوى وفقاً للطلب على الأحمال وطبقاً للمشروعات الأستثمارية والاستراتيجية بالدولة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت خلال فى تنفيذ مشروع تنمية منطقة الساحل الشمالى من خلال تنفيذ خط جهد 500 ك.ف وبطول 258 كم لربط محطتى برج العرب الترفيهية ومرسى مطروح بتكلفة استثمارية 2 مليار 200 مليون جنيه ، علاوة على تدعيم الشبكة الكهربائية بتوشكى وشرق العوينات بتكلفة 5 مليارات و600 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت على مشروعات مستقبلية مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وبالنسبة لطاقة الرياح تم التعاقد على إنشاء مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 ميجا وات ومن المخطط التشغيل التجارى فى الربع الاول من 2021 ، وبالنسبة للطاقة الشمسية تم التعاقد على تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 ميجا وات وجارى التفاوض واتمام التعاقد على عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح تصل اجمالى قدراتها إلى حوالى (2570) ميجاوات منها حوالى (1820) ميجاوات من طاقة الرياح ، وحوالى (750) ميجاوات من الطاقة الشمسية.