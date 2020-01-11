اليوم.. نقابة الصحفيين تفتح باب الترشح لعضوية "تنفيذي المصورين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفتتح نقابة الصحفيين، اليوم السبت، باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين، وذلك حتى الأربعاء المقبل، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وقال عضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل، في بيان إنه يلي إغلاق باب الترشح فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، بدءا من السبت 18 يناير الجاري وحتى الإثنين 20 يناير، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

وأضاف "تجرى الانتخابات وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 23 يناير، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذي للشعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء)، وتقدم طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.