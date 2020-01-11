مصر | عاكسها وعندما اعترضت حاول ذبحها.. الاعتداء على فتاة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاكسها وعندما اعترضت حاول ذبحها.. الاعتداء على فتاة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة الشروع في ذبح فتاة على يد شخص بمنطقة الوراق، إثر مشادة كلامية بسبب معاكستها، في شارع ترعة السواحل، حيث قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض (كتر) ما أسفر عن أصابها بجرح في الرقبة.

واستعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للفتاة، وأنها مستقرة إلى الآن.

وكشف شهود عيان، مساء الجمعة، أنهم فوجئوا بمشادة كلامية، في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، بين شخص في عقده الرابع وفتاة كان يحاول معاكستها فنهرته، وبعدها قام بإشهار سلاح أبيض كان في ملابسه، عبارة عن "كتر" للتعدي عليها وإصابتها، فحاول الأهالي اللحاق به وأمسكوه حتي يتم إبلاغ قسم الشرطة، وتم نقل الفتاة على الفور للمستشفى.



وكشفت التحريات، أن المتهم مهتز نفسيا، وإصابة المجني عليها سطحية. وكشفت التحريات، أن المتهم مهتز نفسيا، وإصابة المجني عليها سطحية. كان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من مستشفى الوراق، بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء سير الفتاة بالشارع اعترض طريقها شخص، وتعدي عليها بالضرب بــ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به.