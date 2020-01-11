شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدفاع العماني يدعو العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجلس الدفاع العماني العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، صباح السبن، عن عمر ناهز 79 عاما.

والسلطان قابوس ليس له وريث من نسله، حيث انفصل عن زوجته الوحيدة «نوال بنت طارق آل سعيد».

وحسب المادة السادسة من الدستور العُماني «الكتاب الأبيض» المُنظم لشؤون البلاد، يختار مجلس العائلة الحاكمة وريثاً للعرش، بعد أن يصبح شاغرًا.