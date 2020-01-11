شكرا لقرائتكم خبر عن فى 3 خطوات.. اعرف إزاى تستخدم سخان المياه بأقل استهلاك للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء تبدأ فواتير استهلاك الكهرباء تنخفض مع توقف استخدام مكيفات الهواء ، ويبقى سخان المياه الكهربائى السبب الرئيسى فى ارتفاع الفاتورة خلال الشتاء عند بعض المواطنين نتيجة الاستهلاك الخاطئ ، ”الخليج 365” يرصد طرق استخدام سخان المياه بأقل استهلاك للكهرباء كالتالى:..

1- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء، اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ60 درجة مئوية.

2-لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتنخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر بدون استفادة.

3- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة ومعاودة غلقه حتى لا يستمر فى سحب الكهرباء.