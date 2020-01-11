شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعلن الحداد 3 أيام وتعطيل العمل الرسمى وتنكيس الأعلام لوفاة السطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص، بدءا من اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أيام، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وبدأ ديوان البلاط السلطانى تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة لوفاة السلطان قابوس بن سعيد.



وفاة سلطان عمان

وكانت وسائل إعلام عمانية، قد أعلنت قبل قليل وفاة السلطان قابوس بن سعيد، قبل أن يعلن البلاط السلطانى الخبر رسميا.

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وحكم السلطان قابوس قبل 50 عامًا، تولى السلطان قابوس بن سعيد، حُكم سلطنة عُمان، تلك الدولة التى تقع في غرب آسيا وتُشكل المرتبة الثالثة من حيث المساحة في شبه الجزيرة

فيما يُعد سلطانها، قابوس، من أكثر الحُكام العرب الذين أطالوا في حُكم بلادهم.



السلطان قابوس بن سعيد السلطان قابوس بن سعيد

ومؤخرًا، تداولت الأنباء شائعات عن تدهور الحالة الصحية للسلطان قابوس، في حين نفت وكالة الأنباء العمانية الرسميّة ذلك، ولم توضح تفاصيل رغم مرض السلطان قابوس الأخير ورحلة علاجه العام الماضي إلى ألمانيا، والتى جعلت الأصوات ترتفع مطالبة بتعيين رئيس للوزراء يمنح صلاحيات إدارة شؤون البلاد ويكون مسؤولا عنها بصورة علنية معروفة.