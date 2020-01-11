شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يناير أول يوم بإجازة نصف العام و8 فبراير عودة الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى، تبدأ إجازة نصف العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 25 يناير الجارى وتنتهى 6 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى 8 فبراير لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

وانطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات، حيث أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على بدء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الأول يوم الخميس القادم 16/1/2020، حيث يمتحن الطلبة فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة إلى 11.30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30ـ وتنتهى الخميس الموافق 23/1/2020 بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة ، كما أكد على توفير مناخا تربويا ملائما للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية

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وبدأت بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول، 29 ديسمبر الماضى ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم عقد امتحانات فى أيام الاثنين 6 يناير، والثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكذلك أيضا يوم الأربعاء 8 يناير والاثنين 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية والورقية السبت المقبل 11 يناير الجارى.