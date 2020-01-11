شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1627 مريض في قافلة علاجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية وعلاجية شاملة بقرية الحصوة التابعة لمركز أبوكبير، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة مديرية الشؤون الصحية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٦٢٧ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم تحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضاً التوعية بترشيد إستهلاك المياه، بإشراف الدكتور صبحي عبدالله أمين منسق القوافل العلاجية بالمديرية .