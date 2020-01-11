شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 طلاب باشتباه تسمم غذائي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت مستشفى بني سويف الجامعي مساء الجمعة، 8 طلاب يقيمون بالمدينة الجامعية، بشرق النيل، يعانون من أعراض إشتباه تسمم غذائي.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا بإصابة طلاب بالمدينة الجامعية، بشرق النيل بأعرض إشتباه تسمم غذائي، ووجهت الغرفة سيارات الإسعاف إلى المدينة لنقل الطلاب إلى المستشفى.
ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إنتقلت للمدينة ونقلت 8 طلاب إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.
وصّرح مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، بإن المستشفى أستقبل 8 طلاب، ادعاه إشتباه تسمم غذائي، هم: «محمد أ.ح» ١٩سنة، قنا، و«محمد ر.ع» ١٩ سنة، قنا، و«عبدالرحمن ص.ع» ١٩ سنة، أسوان، و«أحمد خ.ت» ١٩ سنة، قنا، و«خالد ع.ع» ١٩ سنة، قنا، و«محمد ع.م» ١٩ سنة، الأقصر، و«زياد ع.ز» ١٩ سنة، الأقصر، و«محمد أ.رط ١٩ سنة، مرسي مطروح.
وجارٍ خضوع الطلاب للفحوصات الطبية اللأزمة للإطمئنان على حالاتهم، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الواقعة.
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