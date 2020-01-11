س وج.. كل ما تريد معرفته عن أبليكشن حجز تذاكر القطارات عبر الموبايلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات على تصميم أبليكشن حجز تذاكر القطارات بهدف تطوير شكله الخاص بالحجز وطريقة تصفحه، وأنه تم طرح الأبليكشن على أنظمة تشغيل الموبايلات مع إضافة خدمات جديدة للركاب.
ونرصد كل ما تريد معرفته عن الأبليكشن والتعديلات التى تم إدخالها على تصميم أبليكشن الحجز المطروح للجمهور منذ أكتوبر 2018 والخدمات الجديدة المضافة عليه فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:ما أهم الخدمات التى يقدم للراكب الحصول عليها عبر الأبليكشن؟
يمكن للراكب الاستعلام عن المقاعد الشاغرة بالقطارات وحجز المقاعد المتاحة بالقطارات التى يرغب فى السفر عبرها باستخدام البطاقات الائتمانية البنكية.طبيعة التعديلات التى تم إخالها مؤخرا على الأبليكشن؟
تم تغيير واجهات التطبيق والسماح للركاب بالانتقال من صفحة الاستعلام إلى صفحة الحجز بالضغط على درجة القطار المراد حجزها، كما تم إضافة خدمة تتيح استرداد كلمة المرور للراكب، بجانب إضافة خدمة تسمح برد التذاكر بعد حجزها واسترداد قيمتها شرط قبل موعد السفر بـ 48 ساعة.
تسهيل طريقة تصفح الجمهور له وإضافة خدمات جديدة يحصل عليها الراكب عبر الابليكشن بدلا من التوجه إلى شبابيك الحجز بمحطات السكة الحديد.هل الأبليكشن مطروح على كافة أنظمة تشغيل الموبايلات العاملة فى مصر؟
ـقامت السكة الحديد بطرح الابليكشن فى شكله الجديد على أنظمة تشغيل الموبايلات (Apple – Play Store - Huawei).كيف يمكن للراكب استخدم الأبليكشن والاستفادة من خدماته؟
لاستخدام الأبلكيشن يتطلب إنشاء حساب جديد للراكب على الابليكشن وتسجيل الدخول عبر هذا الحساب، وبعد ذلك يمكن للراكب الاستعلام عن المقاعد الشاعرة برحلة القطار التى يريد استقلالها من خلال تحديد محطتى القيام والوصول، وبالتالى يمكنه حجز المقاعد الشاغرة التى يرغب فى حجزها.الخدمات الأخرى التى يمكن الحصول عليها عبر الأبليكشن؟
يمكن تقديم الشكاوى الاقتراحات عبر هذا الأبليكشن.
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