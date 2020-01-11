أخبار × 24 ساعة.. تفاصيل إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الأوقاف تنفق 4.2 مليار جنيه لتجديد المساجد ومساعدات للمحتاجيين فى 6 سنوات "الهجرة" تنظم لقاء بين "الاستثمار" وأطباء مصريين بالخارج لإنشاء مدينة طبية عالمية مدير مستشفيات جامعة عين شمس: تطوير قسم أمراض الدم بتكلفة 40 مليون جنيه بدء أول خسوف فى 2020.. والقمر يبدو خافتا والظاهرة لا ترى بالعين المجردة الصحة: تغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية بوسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية Advertisements التعليم: كتابة استمارة الثانوية العامة بخط يد الطالب ودور شئون الطلبة إشرافى التعليم العالى: خطة لإنتاج 2.5 مليون زريعة بلطى من محطة بحوث السرو السمكية الأرصاد: غدا شبورة كثيفة نهارا وطقس مائل للبرودة والصغرى بالقاهرة 8 توقعات فرص الأمطار والصقيع ونشاط الرياح بطقس اليوم

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