وزير الثقافة: القوافل الثقافية تسهم في غرس مبادئ الانتماء والتنوير بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفعاليات الختامية للقافلة الثقافية والفكرية الثالثة بوديان جنوب سيناء التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وبحضور عدد من شيوخ القبائل والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقالت وزيرة الثقافة -في بيان اليوم الجمعة- إن قوافل الثقافة التي تنطلق إلى جنوب سيناء تأتي كأحد مسارات تحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير في ربوع مصر وتهدف إلى التأكيد على الهوية وغرس مبادئ الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة.

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وأشادت الوزيرة بنتائج القافلة التي أبرزت مواهب متميزة في مختلف المجالات الفنية والأدبية، موجهة بتنظيم زيارات لأبناء الوديان إلى مختلف أنحاء مصر لتعريفهم بتراث وحضارة الوطن وتحقيق فكرة دمج النشء مع أقرانهم لخلق مجتمع قوي ومتماسك.

بدوره، ثمن محافظ جنوب سيناء جهود وزارة الثقافة في نشر التنوير في ربوع الوطن، مشيرا إلى مطالب أهالى جميع وديان جنوب سيناء بتنظيم قوافل ثقافية مماثلة تساهم في تشكيل الوعي، ومؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الإبداعية بالمحافظة.

وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن القافلة الثالثة من مشروع القوافل الثقافية بوديان (سبتة، مندر، الشرفا، طليحه، منحر الناقة، خريزه) في جنوب سيناء التي نفذت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تضمنت أنواعا متعددة من الورش الفنية منها الحرف التقليدية والتراثية وتدوير خامات البيئة وفنون تشكيلية والتعبير الحركي والفنون التلقائية والموسيقى وشارك فيها الأطفال والسيدات محققة إقبالا كبيرا من أهالى هذه المناطق.