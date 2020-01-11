محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية، ردًا على بيان الخارجية الإثيوبية فيما يخص مفاوضات بناء سد النهضة، مؤكدًا أن بيان الخارجية المصرية شامل وقوي ويوضح حقائق مفاوضات سد النهضة والتعنت الإثيوبي في المفاوضات.
وأوضح "وهدان" في بيان صحفي، أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي تخرج عن حدود اللباقة والدبلوماسية وتستفز مشاعر المصريين، وتزيد من الاحتقان بين الشعبين، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تضر بعملية التفاوض بين البلدين للوصول لأفضل حل ممكن، بما لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل.
وتابع "وكيل النواب" أن المفاوضات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، كشفت تعنت الجانب الإثيوبي فيما يخص فرض سياسة الأمر الواقع وقواعد ملء سد النهضة، بما يضر بمصر، وهو أمر لن يتم قبوله بأي شكل، مشيرًا إلى أن الجانب المصري وضع كافة الحلول التي تخدم التنمية وتوفر الكهرباء لإثيوبيا وذلك بما لا يتعارض مع حقوق مصر التاريخية والموثقة والمحصنة بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل النواب عن بيان الخارجية الإثيوبية: يستفز مشاعر المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.