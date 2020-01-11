منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على معسكر للجيش بالنيجر



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالهجوم الإرهابي، الذي نفذه متطرفون مجهولون على معسكر للجيش بالنيجر، ما أسفر عن وقوع العديد من الجنود.

وشددت المنظمة- في بيان اليوم الجمعة- على أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وأوضحت المنظمة أن الشريعة الإسلامية أوصت بحفظ الحقوق البشرية وصيانتها من الاعتداء، وتوعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة ، مشددة على أن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب غضب الله تعالى.

وتقدمت المنظمة- في ختام بيانها- بخالص العزاء لأسر الشهداء، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.