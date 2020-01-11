نهرته فضربها بـ"كتر".. التحريات تكشف هوية متهم شرع في ذبح فتاة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات شروع شخص في ذبح فتاة بمنطقة الوراق، مساء الجمعة.

أشارت التحريات إلى أن المتهم مريض نفسي يعاني من اضطرابات نفسية تنتج عنه بعض التصرفات غير المسؤولة.

شهود عيان أفادوا بأنهم فوجئوا بمشادة كلامية بين شخص مجهول الهوية وفتاة نهرته بسبب معاكسته لها أثناء سيرها بشارع ترعة السواحل، فأشهر الأول سلاحا أبيض "كتر" من طيات ملابسه، واعتدى عليها.

وأضاف شهود الواقعة أن عددا من المارة وأصحاب المحلات طاردوا المتهم وأمسكوه قبل هروبه، واعتدوا عليه بالضرب، واستغاث أحدهم بشرطة النجدة.

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وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى خاص، وتبين أن حالتها مستقرة وإصابتها بجرح سطحي بالرقبة، وجاري الاستماع لأقوالها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

قوة من فرقة شمال الجيزة توجهت إلى موقع الحادث، واقتادت المتهم إلى أقرب منشأة شرطية لاستجوابه، وانتقل رجال البحث الجنائي إلى المستشفى تمهيدا لسماع أقوال المصابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.



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