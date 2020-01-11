جريمة على باب مستشفى.. شخص يشرع في ذبح فتاة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الوراق، مساء الجمعة، واقعة مؤسفة، كادت تودي بحياة فتاة إثر اعتداء أحد الأشخاص عليها بسلاح أبيض.

تلقى مدير قطاع شمال الجيزة، إشارة من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة عن وصول فتاة مصابة بجرح بالرقبة.

انتقلت قوة من فرقة الشمال إلى محل البلاغ، وجرى التحفظ على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالشروع في ذبحها في أثناء سيرها بالشارع.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وللمزيد عن الحادث اقرأ: نهرته فضربها بـ"كتر".. التحريات تكشف هوية متهم شرع في ذبح فتاة بالوراق