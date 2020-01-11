أخبار مصر | كيف استقبل الجمهور أول ظهور لهشام عرفات بعد استقالته؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف استقبل الجمهور أول ظهور لهشام عرفات بعد استقالته؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورغم أن هذا الظهور جاء في نفس الموقع، حيث تواجد عرفات في صالة كبار الزوار في محطة مصر برمسيس، بصحبة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المهندس أشرف رسلان، قبل استقلاله قطارًا متوجها من القاهرة لأسوان.
ردود الأفعال تنوعت بين عدد كبير من الأفراد الذين وصفوا عرفات بـ 'الوزير المحترم'، وعدد أخر أثنى على ما كان يقوم به الوزير المستقيل أثناء توليه مهام الوزارة، فيما اعتبر آخرون أن هشام عرفات، كبش فداء تم التضحية به.
وتعددت كذلك الأوصاف التي وصفوه بها منها من نسبه إلى الأشراف قائلا: "معالي الوزير هشام عرفات يكفيه انه ابن الاشراف وربنا يبارك فيه ويحفظه من كل شر وسوء، أمين يارب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".
وكذلك وجه للوزير السابق عدد من العاملين بهيئة سكك حديد مصر رسالة وصفوها بـ 'رساله من القلب' نصت على 'كل عمال السكة الحديد بتحبك'، وطالبوه بإنشاء صفحة له للتواصل معهم وليدرك حجم حب العمال له.
من جانبه نفى المتحدث الإعلامي للنقل في أكتوبر 2018 وجود أي حساب شخصي للدكتور هشام عرفات، وزير النقل حينها، بعدما تم نسب تصريحات له من خلال أحد الحسابات غير الشخصية، الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقه.