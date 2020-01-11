مصر | مصدر أمني: حالة ضحية الطعن بالوراق مستقرة.. والمتهم مهتز نفسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: حالة ضحية الطعن بالوراق مستقرة.. والمتهم مهتز نفسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الفتاة المصابة بجرح طعني إثر التعدي عليها بسلاح أبيض بشارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، حالتها الصحية مستقرة.

وأضاف المصدر، لبوابة الخليج 365، إلى أن المتهم مريض نفسي، ولم يتحرش بالفتاة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بقيام مسن بالتعدي على فتاة بالضرب بسلاح أبيض محدثًا إصابتها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير الفتاة بالشارع محل الواقعة، عاكسها رجل مسن، ما دفعها لنهره، ونشبت بينهما مشادة كلامية، طعنها على إثرها المسن، محدثًا إصابتها، التي نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم.