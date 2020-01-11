مصر | السيطرة على حريق بمطبعة في حي الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بمطبعة في حي الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق في مطبعة بشارع سنان بحي الزيتون بالقاهرة، اليوم الجمعة، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. كانت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة تلقت إخطارا بالحريق، وعلى الفور توجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، وقام باستدعاء الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وكشف اللواء أشرف بهجت لـ"الخليج 365"، أن المطبعة مخالفة وتدار بدون تراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة مع صاحب المطبعة وإحالته إلى جهات التحقيق، مؤكدا أن الجهات التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ من الأهالي.

وأوضح "بهجت" أن الحريق لم ينتج عنه إصابات أو وفيات، لافتًا إلى أن الحريق تسبب في تلف بعض المعدات وماكينات تصوير ومطبعة اكلشيهات وجهاز كمبيوتر وحريق جزء من سيارة ربع نقل كانت متواجدة داخل المطبعة.

